"Tre anni di felicità, amore e divertimento". Marco Verratti e Jessica Aidi festeggiano i primi tre anni di matrimonio. In occasione del loro anniversario, il calciatore condivide su Instagram le immagini delle loro nozze.

Anche la modella pubblica una dedica con dolci parole per il marito: "Sono passati 3 anni da quando abbiamo detto sì alla vita... È arrivato un nuovo anno eppure sembra ieri. La mia migliore compagna di vita, amore e felicità. Ti amo".

A Verissimo, Jessica Aidi aveva raccontato che la proposta di matrimonio era arrivata in Marocco: "Non me lo aspettavo. All'inizio non avevo nemmeno capito. Eravamo nel deserto e a un certo punto si è illuminata la scritta J cuore M e io ho pensato che fosse I love Marrakesh. Più che emozionata, ero scioccata".

La modella aveva ricordato anche le emozioni del grande giorno: "È stato un matrimonio molto intimo, c'erano solo una sessantina di persone. La famiglia e gli amici più intimi. Eravamo tra di noi".

Jessica Aidi parla a Verissimo della storia d'amore con Marco Verratti

Ospite a Verissimo, Jessica Aidi aveva raccontato com'è nata la storia d'amore con Marco Verratti.

A proposito del loro primo incontro aveva detto: "L'ho conosciuto nel ristorante in cui lavoravo. Ma non ci siamo parlati subito. Abbiamo iniziato a parlare dopo un po' perché lui veniva spesso", aveva detto Jessica Aidi, che poco dopo si è trasferita a New York per poi tornare a Parigi: "Avevo già in programma di partire quindi ho lasciato Parigi per trasferirmi a New York. Ma dopo un anno e mezzo sono tornata indietro".