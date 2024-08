Marco Maddaloni e sua moglie Romina

"So bene che questo sarà il compleanno più difficile della tua vita, il primo anno senza il tuo caro papà".

Marco Maddoloni scrive un'emozionante dedica per sua moglie Romina Giamminelli nel giorno del suo 35esimo compleanno. Sul suo profilo Instagram, il judoka ricorda il papà di Romina scomparso nel marzo del 2024: "Un uomo eccezionale che sarà impossibile sostituire o compensare, ma quello che gli posso promettere che farò di tutto per non farti mai vedere triste".

"Sorridi vita mia che hai una famiglia che ti ama da morire e non potrebbe mai vivere senza di te", conclude Marco Maddolini condividendo con i suoi follower un dolce scatto del giorno delle nozze.

Marco Maddaloni, il ricordo del suocero a Verissimo

Marco Maddaloni aveva parlato a Verissimo della decisione di lasciare il Grande Fratello dopo la scomparsa di suo suocero.

"Mi ha fatto un po' soffrire la scelta di andare via perché è come se avessi abbandonato i miei compagni di viaggio nell'ultimo miglio del percorso nella Casa, ma quello che mi interessa di più adesso è stare vicino alla mia famiglia", aveva confidato il judoka a Silvia Toffanin.

"La cosa di cui sono più geloso di mia moglie non è il tatto né il bacio, ma sono geloso delle sue lacrime, del suo dolore, di tutto quello che nessuno può vedere tranne me", erano state le parole dell'uomo.