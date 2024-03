Marco D’Amore, la lunga gavetta prima del successo: "Ho fatto tanti lavori per mantenermi a Milano"

Marco D’Amore racconta a Verissimo la lunga gavetta prima di avere successo come attore e oggi anche come regista

Arrivato a Milano nei primi anni 2000 per studiare recitazione, Marco D’Amore ha svolto diversi lavori per potersi permettere gli studi. "I primi anni a Milano sono stati i più importanti della mia vita. Milano è una città europea con tante contaminazioni, ma mi ha anche fatto fare i conti con l'asprezza del mio lavoro perché non avevo gradi disponibilità economiche quindi ho fatto tanti lavori", afferma l'attore e regista.

È così che Marco D’Amore si trova a lavorare come cameriere, a fare volantinaggio, a fare il baby sitter: "Ho fatto anche clownerie in Piazza Duomo". Tutte esperienze che lo hanno arricchito sia umanamente che professionalmente: "La mia lunga gavetta mi ha insegnato il rispetto per le persone che ho attorno".

Dopo la lunga gavetta, l'improvviso successo grazie a Gomorra ha avuto un impatto forte sull'attore, che oggi ha 42 anni: "Sono una persona timida e riservata, ma ho difficoltà a esternare la gioia. Da un giorno all'altro è cambiata la percezione del mondo nei miei confronti ed è come se non me ne sentissi all'altezza. All'inizio mi sono un po' chiuso".