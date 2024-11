Maria Esposito: "A 13 anni lavoravo come il mio personaggio nel film Criature"

Marco D'Amore e Maria Esposito presentano a Verissimo il loro nuovo film Criature. "Io sono Mimmo, un operatore sociale, che ha inventato questo circo sociale, per tenere i ragazzi lontano da una realtà che offre poco. Mimmo insegna loro la giocoleria e intanto prepara i ragazzi all'esame di terza media", racconta Marco D'Amore.

Maria Esposito interpreta proprio una delle ragazze coinvolte nel progetto: "Sono Margherita, una ragazza di 13 anni che è costretta a lavorare per portare i soldi a casa. A 13 anni è già una donna, ma quando torna a scuola, grazie a Mimmo, scopre se stessa: una bambina di 13 anni".

L'attrice, 21 anni, rivela anche di avere un tratto della sua storia personale in comune con il suo personaggio: "Questo film mi ha fatto fare un tuffo nel passato perché anche io, come Margherita, a 13 anni lavoravo, però andavo anche a scuola".

Anche per Marco D'Amore, con Criature, è stato un tuffo nel passato: "Quando a Milano non riuscivo a sbarcare il lunario , con un piccolo gruppo di amici facevamo dei numeri di giocoleria in giro per le strade per guadagnare un po' di soldini".