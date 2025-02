Marco D'Amore con la nonna

Marco D'Amore annuncia la scomparsa della nonna condividendo sui social una foto che li ritrae insieme. Nello scatto i due stanno festeggiando il 95esimo compleanno della nonna. "Chi mi conosce", scrive l'attore a corredo dell'immagine, " sa quanto io sia restio a raccontare il privato della mia vita ma, in questo momento di dolore profondo, oso condividere con tutte e tutti voi un pensiero: abbiate cura dei vostri anziani. Abbiate cura degli anziani. Non vi dimenticate di loro. Dedicate tempo ed attenzioni a chi, per tutta la vita, ci ha amato incondizionatamente".

Un toccante messaggio nel quale Marco D'Amore ricorda anche ai suoi fan che bastano piccoli gesti per far sentire la propria vicinanza alle persone care. Una chiacchierata al bar o una chiamata al telefono.

Infine, l'attore dedica un saluto speciale alla nonna: "In questo senso ti saluto senza rimpianti, sono tornato sempre da te, vecchiarella mia, a baciarti le mani e raccontarti la vita nomade che facevo. Tu col sorriso e le carezze mi hai sempre accolto e cullato. Stanotte torno a dormire nel lettone, tu a capo ed io a piedi. Ad ascoltare le tue storie, fino ad addormentarci. Insieme. Marcullillo tuo".

Marco D'Amore è nato a Caserta nel 1981. Nel 2010, dopo la gavetta, ha recitato come co-protagonista insieme a Toni Servillo in Una vita tranquilla di Claudio Cupellini. La sua fama è invece aumentata nel 2014 , quando ha recitato nella serie televisiva Gomorra insieme a Salvatore Esposito. Una serie di cui è poi stato anche regista.

Ospite a Verissimo, Marco D'Amore aveva parlato della sua amicizia con Salvatore Esposito: "È uno degli esseri umani più puliti, più ingenui, nell'accezione più bella del termine, e più buoni che abbia mai incontrato nella mia vita", aveva raccontato l'attore.