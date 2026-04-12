Manuela Bianchi: "Louis Dassilva è una persona che ho amato immensamente"

Manuela Bianchi racconta a Verissimo la sua verità sull'uccisione a ottobre del 2023 di sua suocera Pierina Paganelli, per cui l'unico indagato al momento è Louis Dassilva con cui Manuela ha avuto una relazione extraconiugale.

Manuela Bianchi è stata la prima a scoprire il corpo di Pierina Paganelli ed è stata lei ad allertare i soccorsi. Oggi è considerata la testimone chiave del processo a carico del suo amante di allora Louis Dassilva. A Verissimo Manuela ripercorre l'inizio della loro relazione: "In quel periodo io e mio marito stavamo attraversando un periodo di profonda crisi. Non c'erano contatti tra noi da tantissimi anni. Inoltre Giuliano, il mio ex marito, era capace di essere la persona più dolce del mondo e un secondo dopo avere degli scatti d'ira improvvisi. La situazione era pesante. Con Louis ci siamo avvicinati quando è venuto a casa mia a fare dei lavoretti. È un ragazzo giovane, bello. Mentre faceva questi lavori c'è stato solo qualche complimento. Il primo bacio è scattato a febbraio 2023 e qualcosa in più verso aprile o maggio".

Mentre nelle deposizioni Louis Dassilva ha sminuito il loro rapporto, per Manuela era una relazione seria: "Parlavamo di un futuro insieme. Ricordo tutte le parole che mi ha detto e le promesse che mi ha fatto". Manuela Bianchi è stata la prima a ritrovare il corpo di sua suocera e ha dichiarato di aver visto vicino al luogo del delitto l'ex amante Louis Dassilva.

Secondo gli inquirenti, Pierina Paganelli potrebbe essere stata uccisa perché avrebbe scoperto la relazione tra la nuora e Louis Dassilva, e quest'ultimo potrebbe aver agito nel timore che Pierina potesse rivelarlo a sua moglie Valeria. "Non mi torna qualcosa. Secondo me c'è ancora qualcosa di non detto", afferma Manuela, riferendosi al fatto che Louis e Valeria avessero una relazione aperta, che dunque non giustificherebbe l'eccessivo timore di Louis di un'eventuale scoperta da parte della moglie.

Manuela è stata, in questi anni, attaccata pesantemente dalla moglie di Louis Dassilva, Valeria. "Mi sono trovata in una situazione in cui ho dovuto abbandonare la mia casa per le sue continue minacce", afferma Manuela Bianchi. Alla domanda se abbia continuato a vedere l'ex amante dopo la morte della suocera, la donna risponde: "Avevo necessità di sapere come eravamo rimasti tra di noi e se c'entrava lui in questo". Manuela Bianchi non risponde però alla domanda su chi secondo lei abbia ucciso Pierina Paganelli: "Preferisco non rispondere, ma dal primo giorno ho sempre parlato al plurale, di loro".



Alla domanda cosa provi per Louis Dassilva oggi, Manuela Bianchi risponde: "Non lo so di preciso. So che vengo giudicata per questo. Louis è una persona che ho amato immensamente, che ho conosciuto in un certo modo: come una persona brava, tranquilla, non aggressiva".