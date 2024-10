Manuela Arcuri, le foto con il figlio Mattia in abiti storici

Sfarzosi abiti storici riempiono le storie Instagram di Manuela Arcuri che ha condiviso diversi video di una giornata trascorsa alla sagra dell'uva di Marino.

L'attrice ha partecipato all'evento insieme al figlio Mattia, nato nel 2014: entrambi hanno indossato degli abiti storici per prendere parte alla rievocazione che, ogni anno, riempie le strade di Marino.

L'attrice vestiva i panni della duchessa Maria Felice Orsini, moglie di Marcantonio Colonna, ed è stata accolta e salutata con grande affetto da tutti i presenti.

Manuela Arcuri parla del matrimonio a Verissimo

Ospite a Verissimo nell'ottobre del 2022, Manuela Arcuri aveva raccontato le emozioni del suo matrimonio insieme al marito Giovanni Di Gianfrancesco e al figlio Mattia. "Non pensavo che sarebbe stato così bello", aveva confidato l'attrice. "Forse perché mi è capitato spesso di 'sposarmi' da attrice, cioè di vivere in un certo senso questo momento, anche se per finta, pensavo di essere preparata. Sapevo che sarebbe stato un giorno bello, ma non credevo così carico di emozioni", aveva aggiunto l'attrice.