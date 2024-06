Manuel Locatelli, la dedica a Thessa Lacovich per il secondo anniversario di matrimonio

"Per tutta la vita l'uno la spalla dell'altra", ha scritto il calciatore sui social alla moglie

Manuel Locatelli il 21 giugno festeggia il secondo anniversario di matrimonio con Thessa Lacovich, alla quale ha dedicato sui social dolci parole per celebrare questa data importante.

"L'uno la spalla dell'altro come ci auguriamo sia per tutta la vita. Grazie per la persona che sei e grazie di esserci sempre. Ti amo", ha scritto il centrocampista della Juventus e della nazionale italiana alla moglie, con la quale ha avuto il primogenito Theo.

Thessa Lacovich, invece, ha condiviso nelle sue storie una foto delle nozze e lo scatto di un bigliettino scritto dal marito con le parole: "Ti amo come quel giorno sulla panchina a Bellagio"; su questa panchina, infatti, era avvenuto il loro primo appuntamento.

Manuel Locatelli e Thessa Lacovich, la storia d'amore

Manuel Locatelli e Thessa Lacovich sono legati dal 2018 e si sono sposati il 21 giugno del 2022. La coppia aveva condiviso sui social anche alcune foto della proposta di matrimonio: "Sì, lo voglio con tutto il cuore", aveva scritto Thessa a corredo degli scatti con il calciatore.

Thessa Lacovich aveva annunciato l'attesa del primo figlio a ottobre del 2022 con un post su Instagram: "Io e te diventiamo tre".

La coppia ha accolto il primogenito Theo il 10 marzo del 2023 "Il dono più grande della vita", avevano scritto il calciatore e la moglie a corredo della prima foto del figlio. "Nella nostra panchina del primo appuntamento. Ora in tre", aveva poi aggiunto Thessa, condividendo sui social un tenero scatto con il marito e il loro primogenito.

