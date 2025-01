Manuel Bortuzzo ospite a Verissimo

La sua forza e determinazione non l’hanno mai fatto abbattere davanti alle difficoltà della vita: Manuel Bortuzzo sarà ospite a Verissimo, sabato 11 gennaio alle 16.30 su Canale 5.

Nato a Trieste nel 1999, Manuel Bortuzzo si trasferisce a Ostia per seguire la sua passione per il nuoto. A febbraio del 2019 la sua vita cambia per sempre quando, a causa di un errore di persona, viene raggiunto da un proiettile che gli causa una lesione spinale. Manuel torna in vasca poco dopo l'incidente, ma si rende conto di non essere ancora pronto. La sua carriera paralimpica inizia ufficialmente nel novembre 2022, carriera che lo porterà a realizzare il record italiano nei 100 metri rana alla Coppa del Mondo di nuoto paralimpico a Berlino nel 2024 e, nello stesso anno, a vincere la medaglia di bronzo nei 100 metri rana ai Giochi paralimpici di Parigi.

Oltre alla carriera come nuotatore, Manuel Bortuzzo colleziona diverse esperienze televisive, come quella al Grande Fratello Vip nel 2021.