Manuel Bortuzzo si è aperto a Verissimo e ha raccontato per la prima volta la sua verità sul caso di stalking che lo vede vittima e che ha portato alla condanna della sua ex fidanzata Lulù Selassié.

"La relazione sana è durata pochi mesi. Poi l'ho lasciata, ma lei non lo accettava. Mi aspettava sotto casa, dai social cercava di capire dove fossi e si presentava lì. Non nego che ci siano state volte in cui le ho risposto. A volte ho fatto l'errore di scambiare la sua follia per amore", ha detto il nuotatore, 25 anni.

A un certo punto Manuel Bortuzzo arriva a decidere di dare una seconda possibilità alla relazione con Lulù Selassié: "Abbiamo provato a frequentarci. Speravo fosse cambiata. Con il senno del poi non ero lucido. Però quando ci abbiamo riprovato ho capito che era sempre la stessa: gelosa, possessiva, opprimente, mi metteva ansia. Quindi ho interrotto definitivamente la relazione".

Lulù Selassié però non accetta la rottura e si presenta nell'albergo di Manuel Bortuzzo in Portogallo in occasione degli Europei di nuoto paralimpico. È in quella circostanza che accade l'episodio più grave in seguito al quale il nuotatore decide di denunciare l'ex fidanzata: "Mi mise le mani addosso. La presi per il polso, come si farebbe con un bambino, la accompagnai alla porta e le dissi: 'Ci vediamo in tribunale' ed è stato così".

