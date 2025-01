Dal nuovo amore alla vicenda di stalking che l'ha riguardato di recente: Manuel Bortuzzo si è raccontato a Verissimo.

Il nuotatore paralimpico ha raccontato di aver ritrovato l'amore accanto a Costanza: "Sono innamorato, ho conosciuto una bella persona che mi permette di divertirmi e vivere la vita con il sorriso".

Una ventata di positività dopo un periodo delicato per Manuel Bortuzzo, di cui si è parlato di recente per una vicenda di stalking che l'ha riguardato in prima persona. Parlandone per la prima volta in tv, il nuotatore ha detto: "È ovvio che sono dispiaciuto, ci sono stato male e non è stato un bel periodo. Quando inizi un percorso con una persona sogni il meglio, sogni il bene. Quindi quando le cose vanno in un altro modo provi un sentimento di sconfitta. Non avrei mai pensato di arrivare a tutto questo".

