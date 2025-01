Manuel Bortuzzo: "Sono innamorato di Costanza"

Il nuotatore paralimpico racconta a Verissimo di aver ritrovato l'amore: "Costanza ha subito capito come starmi vicino"

Manuel Bortuzzo racconta a Verissimo di aver ritrovato l'amore: "Sono innamorato, ho conosciuto una bella persona che mi permette di divertirmi e vivere la vita con il sorriso".

Per Manuel Bortuzzo con la nuova fidanzata è stato un colpo di fulmine: "È nato tutto in modo inaspettato da un video su TikTok in cui Costanza mi aveva fatto ridere tantissimo".

Manuel e Costanza sono tornati da poco dalla loro prima vacanza di coppia: "È stata una prova per noi stare 24 ore su 24 insieme, però è andata benissimo. Ci siamo divertiti. Lei ha subito capito come starmi vicino. Sa rispettare i miei spazi e i miei momenti".