Manuel Bortuzzo: "Dopo l'incidente mentivo per nascondere la sofferenza"

Manuel Bortuzzo racconta a Verissimo di aver mentito e nascosto la sofferenza per apparire un modello di positività, dopo l'incidente che nel 2019 l'ha lasciato paralizzato.

"Sentivo addosso la responsabilità di essere un modello positivo, di mostrare soltanto il bello della vita, ho capito dopo quanto fosse importante invece raccontare quello che si sente davvero in modo che le persone si possano ritrovare", afferma il nuotatore azzurro che, agli ultimi Giochi Paralimpici di Parigi 2024, ha conquistato la medaglia di bronzo nei 100 metri rana.

Oggi Manuel Bortuzzo, 25 anni, ha trovato la forza per ammettere le difficoltà vissute dopo l'incidente: "Mi sono sentito solo, ho fatto fatica, piangevo di notte. Raccontavo che andavo ad allenarmi invece non uscivo di casa".

Alla domanda che cosa prova oggi per chi gli ha sparato per errore, lasciandolo paralizzato, Manuel Bortuzzo risponde: "Non so cosa provo, vorrei portare loro la medaglia delle Paralimpiadi".