Manuel Bortuzzo, il video in piedi con i tutori: "Mai arrendersi"

Manuel Bortuzzo pubblica sui social un video che lo ritrae in piedi, senza la sedia a rotelle, aiutato da dei tutori. "Ogni tanto mi dimentico di essere alto 1.95 - scrive il nuotatore azzurro nella didascalia della clip condivisa su Instagram - Ho letto vari commenti a riguardo di questo video e volevo ringraziarvi per i bellissimi messaggi che mi avete mandato, ma per essere chiari, sotto i pantaloni, ho i tutori che mi aiutano a stare in piedi! Magari senza. Quel che conta comunque è la determinazione e l’importanza di non arrendersi mai, di prendersi cura di noi, sempre".

La vita di Manuel Bortuzzo cambia per sempre nel febbraio del 2019, quando, a causa di un errore di persona, viene raggiunto da un proiettile che gli causa una lesione spinale e lo lascia paralizzato. Ospite a Verissimo, l'atleta paralimpico ha raccontato di aver mentito e nascosto la sofferenza dopo l'incidente subito per apparire un modello di positività.

"Sentivo addosso la responsabilità di essere un modello positivo, di mostrare soltanto il bello della vita - ha spiegato a Silvia Toffanin - ho capito dopo quanto fosse importante invece raccontare quello che si sente davvero in modo che le persone si possano ritrovare".

Agli ultimi Giochi Paralimpici di Parigi 2024, Manuel Bortuzzo, 25 anni, ha conquistato la medaglia di bronzo nei 100 metri rana. In quell'occasione, il nuotatore ha condiviso uno scatto che lo ritrae sorridente e fiero del risultato ottenuto dopo un duro allenamento e molti sacrifici. "Ce l'ho fatta", ha commentato sui social.