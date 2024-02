A meno di un anno dalla loro partecipazione a Temptation Island, Manuel Marascio e Isabella Recalcati si sono lasciati.

Ad annunciarlo è Manu, intervistato da Giada Di Miceli durante il programma radiofonico Non succederà più. Qui il ragazzo ha raccontato che i problemi che li hanno portati a lasciarsi erano cominciati già prima di Temptation Island: "Io e Isabella facevamo un po’ fatica a capirci, era come se parlassimo due lingue diverse. Quindi poi siamo andati lì dentro e abbiamo cercato di risolvere questi problemi. Poi siamo usciti e pensavamo di averli risolti".

Tuttavia le stesse difficoltà sono ritornate a galla dopo il loro ritorno a casa: "Sia io che lei andavamo contro noi stessi per cercare di non tirare fuori i problemi, per cercare di non litigare, per fa sì che le cose andassero bene, ma alla fine non andavano realmente bene, era una sorta di facciata. È già un paio di mesi che siamo separati".

Manu ha tenuto poi a precisare che la ragioni della rottura non sono da ricercare nelle differenze professionali ed economiche che erano emerse durante la loro esperienza a Temptation Island: "La storia del ceto sociale non centra, è più la questione di avere due visioni della vita completamente opposte e questo ci ha creato diversi problemi. Penso che sia la scelta migliore per entrambi, magari adesso no, ma poi saremo più felici entrambi".