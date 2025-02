Ospite a Verissimo, Manila Nazzaro ha parlato del suo sogno di diventare mamma per la terza volta. Desiderio che porta avanti nonostante le difficoltà insieme al marito Stefano Oradei, che ha sposato a maggio del 2024. La conduttrice è già madre di Francesco e Nicolas, nati dall'unione con Francesco Cozza, terminata nel 2017.

"Leggevo 'Manila è incinta' sui giornali, ma non è stato così - racconta l'ex Miss Italia a Silvia Toffanin - Ci abbiamo provato anche con delle cure piuttosto importanti e non ci sono riuscita, però non ho il rammarico di non averci provato".

" Tutto quello che ho fatto, tutto quello che abbiamo provato a fare, l'abbiamo fatto insieme. Tutto quello che non siamo riusciti a fare, non siamo riusciti a farlo insieme", aggiunge Manila Nazzaro riferendosi al sostegno del marito.

Riguardo ai momenti di sconforto in questo percorso verso una nuova maternità, Manila racconta: "Noi siamo comunque una famiglia, ma il dispiacere c'è. Avrei fatto di tutto per realizzare il sogno di un uomo eccezionale come Stefano. Per ora è andata così, ma non perdo la speranza, anche se ci sono momenti in cui mi sento più demoralizzata".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Manila Nazzaro a Verissimo.