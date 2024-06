Manila Nazzaro porta il bouquet di nozze a Matilde Brandi

La semifinale de L'Isola dei Famosi, in onda domenica 2 giugno in prima serata su Canale 5, ha regalato una toccante sorpresa a Matilde Brandi, che ha potuto riabbracciare l'amica Manila Nazzaro. La Miss Italia 1999, che a inizio maggio si è sposata con Stefano Oradei, ha voluto condividere le emozioni del matrimonio in Honduras, regalando alla naufraga il vestito destinato alle damigelle, per poi consegnarle il bouquet. "Sono quasi due mesi che sono lontana dalle mie amiche, sono state fondamentali durante il periodo più buio della mia vita, quando mi sono separata - Aveva raccontato Matilde Brandi prima di ricevere la bella sorpresa -. In particolare Manila, lei ha capito tutto di me, è stata lei a farmi da Cupido. Alla fine è stata lei a sposarsi per prima. Dovevo essere damigella al suo matrimonio, mi aveva fatto vedere anche il vestito che aveva scelto per me. Poi è arrivata la notizia dell'Isola ed è stata lei a dirmi: non ti preoccupare, vai". "Ma ti rendi conto della forza che hai? Sei arrivata fino in fondo - ha commentato Manila Nazzaro -. Sai quanto siamo orgogliose di te, noi ti abbiamo sempre sostenuto".

Le nozze tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei

Dopo un anno di relazione, Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono convolati a nozze il 4 maggio in Campidoglio. "Un giorno qualunque, quando meno te lo aspetti, la vita ti regala una favola" avevano scritto i due sposi sui social a corredo di uno scatto della cerimonia. Quindi, i festeggiamenti erano proseguiti il 13 maggio: "È stata un'emozione unica vedere i vostri occhi brillare, uniti in matrimonio da mio marito - aveva commentato Angela Melillo su Instagram - Parlando dell'amore, nelle sue parole ho trovato molte similitudini nel nostro e nel vostro amore. Vi voglio bene e vi auguro di continuare a guardarvi così per sempre, perché voi due siete famiglia".

Manila Nazzaro e Stefano Oradei, le emozioni dopo il matrimonio

Manila Nazzaro e Stefano Oradei avevano mostrato in anteprima a Verissimo le immagini del loro matrimonio. La coppia aveva svelato anche i sogni per il futuro: "Il sogno più grande sarebbe allargare la famiglia, se Dio vorrà, se la vita ci sarà questo dono".

A Verissimo erano arrivati a sorpresa gli auguri di Matilde Brandi dall' Honduras: "Manila, stai coronando il tuo sogno. Sono molto felice per te. Il mio abito, quello che hai scelto per me, poi lo voglio lo stesso". Accontentata dunque.