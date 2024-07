Le telefonate, le video chiamate in condizioni terribili, la nostra chat, i commenti e le risate e i deliri e i sogni di ognuna che diventano di tutte. Queste siamo… vi voglio bene". Manila Nazzaro condivide su Instagram una foto insieme a Angela Melillo, Matilde Brandi e Milena Miconi mentre si godono un momento di puro relax e celebrano la loro amicizia.

Il loro legame dura da oltre trent'anni e, insieme, sono diventate inseparabili, capaci di supportarsi anche nei momenti più difficili. Ospiti a Verissimo nel 2023, avevano raccontato il loro rapporto speciale: "Devo dire che nei momenti di sconforto, loro ci sono sempre state, mi hanno sempre fatto quella telefonata che mi ha rassicurata", aveva spiegato Matilde Brandi.

"Gli amori vanno e vengono, a volte, ma l'amicizia è una cosa importante che resta proprio nel tempo. Io credo che sia fondamentale", aveva aggiunto Angela Melillo. A tal proposito, Milena Miconi aveva detto: "Sicuramente negli anni ci siamo ritrovate molto, perché adesso è il momento in cui condividiamo tanto".

L'amicizia di Manila Nazzaro e Matilde Brandi a L'Isola dei Famosi

Una prova della loro grande amicizia è stata protagonista di un emozionante momento anche durante la semifinale de L'Isola dei Famosi, quando Matilde Brandi ha potuto riabbracciare Manila Nazzaro. La Miss Italia 1999, che a inizio maggio si è sposata con Stefano Oradei, ha voluto condividere le emozioni del matrimonio in Honduras, regalando alla naufraga il vestito destinato alle damigelle, per poi consegnarle il bouquet.

"Sono quasi due mesi che sono lontana dalle mie amiche, sono state fondamentali durante il periodo più buio della mia vita, quando mi sono separata - Aveva raccontato Matilde Brandi prima di ricevere la bella sorpresa -. In particolare Manila, lei ha capito tutto di me, è stata lei a farmi da Cupido. Alla fine è stata lei a sposarsi per prima. Dovevo essere damigella al suo matrimonio, mi aveva fatto vedere anche il vestito che aveva scelto per me. Poi è arrivata la notizia dell'Isola ed è stata lei a dirmi: non ti preoccupare, vai".

"Ma ti rendi conto della forza che hai? Sei arrivata fino in fondo - ha commentato Manila Nazzaro -. Sai quanto siamo orgogliose di te, noi ti abbiamo sempre sostenuto".