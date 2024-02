Mahmood: "Non c'è tempo per l'amore"

Il cantante parla a Verissimo della sua situazione sentimentale: "Sono felice, ma non c'è tempo per l'amore"

Mahmood parla a Verissimo dell'amore oggi. "Sono molto felice in questo periodo, ma non c'è tempo per l'amore: dobbiamo lavorare", scherza il cantante che si sta godendo il successo del suo nuovo disco Nei letti degli altri, che contiene il singolo Tuta gold, presentato al Festival di Sanremo 2024 e già record di ascolti.

Per quanto riguarda l'amore in generale, Mahmood afferma: "Ho sofferto per amore perché, anche quando non soffrivo, facevo in modo di soffrire. Sono uno che pensa tanto, che complica cose anche non complicate. Mi creo dei tormenti da solo".

Mahmood però assicura che sta vivendo un periodo molto felice della sua vita: "Anche se sono un animo tormentato, adesso ho meno tormenti perché è un bel momento per me".