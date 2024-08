Madonna, gli scatti con il figlio Rocco: "Stiamo insieme da molte vite"

Madonna pubblica un raro album dei ricordi insieme al figlio Rocco John. "La lunga e tortuosa strada attraverso tutti i tuoi tanti stati d'animo e incarnazioni è stata tumultuosa e piena di sorprese. Ma, nonostante tutto, la tua curiosità e la tua anima artistica sono state il collante che ci ha tenuti insieme. Grazie a Dio per l'arte. Grazie a Dio per te. Stiamo insieme da molte vite. Grazie per avermi scelto ancora. Ti amo per l'eternità", ha scritto la popstar, in occasione del 24esimo compleanno del figlio, nato l'11 agosto 2000 dalla relazione con il regista Guy Ritchie.

Negli scatti pubblicati da Madonna, ci sono alcune bellissime foto che immortalano Rocco Ritchie all'opera nella realizzazione dei suoi dipinti. Rocco Ritchie infatti è un pittore noto con lo pseudonimo di Rhed.

Come ha spiegato in un'intervista, Rocco Ritchie ha scelto di firmare i suoi dipinti con un nome d'arte per non essere etichettato come "figlio di". "Vorrei essere giudicato solo per quello che faccio e non per la famiglia da cui provengo", ha detto a Vanity Fair. Nato a Los Angeles, Rocco Ritchie ha studiato a Londra dove si è trasferito per vivere accanto al padre.

Nell'intervista, Rocco Ritchie non si è sottratto a una domanda sui suoi genitori: "Sono due persone equamente diverse e simili. Però ci sono due cose che li accomunano e che mi hanno insegnato. La prima è l’etica del lavoro. Ovvero: lavora, lavora, lavora, lavora. E poi ricomincia da capo. China la tua testa su quello che fai, su quello che ami fare. E poi lavora, lavora e lavora ancora. La seconda è: sii sempre la persona più umile nella stanza. Ascolta, impara da chi è più anziano e da chi è più saggio di te. E non pensare mai di sapere qualcosa, non pretendere di averla già vista finché non avrai almeno dieci o meglio vent’anni d’esperienza in quel campo".

Oltre Rocco, Madonna ha altri cinque figli: Lourdes Maria, avuta nel 1996 con Carlos Leon; David Banda (2005), adottato nel Malawi nel 2006; Mercy James, adottata sempre nel Malawi nel 2009; e le gemelle Stella e Estere Mwale, adottate nel 2016. Tra pochi giorni la pop star compirà 66 anni e c'è attesa di sapere la location dei festeggiamenti, che saranno probabilmente in Italia anche quest'anno. Madonna già da diversi anni sceglie infatti il nostro Paese per festeggiare il compleanno - dalla Puglia alla Sicilia -, sempre insieme ai suoi figli.