Luciana Littizzetto parla a Verissimo dell'amore per i suoi figli Vanessa e Jordan, presi in affido quando avevano 12 e 9 anni. "Oggi Vanessa ha 29 anni e Jordan 26. Siamo molto legati. A volte litighiamo, ma c'è questa idea di famiglia - che si è costituita e che prima non c'era - molto forte", afferma la conduttrice, comica e attrice. Da circa un anno, Luciana Littizzetto ha accolto anche Svetlana dalla Bielorussia. "Svetlana veniva ogni anno a casa mia, da quando aveva sei anni, nell'ambito del percorso dei bambini di Cernobyl. Poi con il Covid e l'inizio della guerra in Ucraina non è più riuscita a venire. Voleva tanto studiare grafica perché disegna benissimo, così le ho detto di venire in Italia e faticosamente ci siamo riusciti. Ormai è un anno che si è trasferita definitivamente da noi". Parlando del percorso di affido e di genitorialità, la comica e attrice dice: "All'inizio avevo paura. Non è stato semplice, ho avuto momenti di sconforto. Temevo di non esserne capace. Poi ti viene anche la paranoia di voler essere la mamma migliore del mondo, invece noi mamme dobbiamo metterci in testa di fare del nostro meglio, secondo le nostre possibilità, senza entrare in competizione con le altre".