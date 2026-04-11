Lucia Ocone: "Sono single e sto bene da sola"

Lucia Ocone parla a Verissimo dell'amore oggi e rivela di essere single. "Quando sei più grande e stai da tanto tempo da sola, hai un tuo equilibrio. Sto bene da sola, non mi sento meno completa. Dovesse arrivare qualcuno, dovrebbe farmi stare meglio di come sto adesso e non è facile", afferma l'attrice, 51 anni, che ammette di avere dei corteggiatori: "Sono però molto egoriferiti. Io sono all'antica: voglio essere corteggiata, devo essere la regina di casa".



Lucia Ocone non ha chiuso le porte all'amore: "La verità è che deve arrivare qualcuno che ti fa perdere la testa". E alla domanda sull'ultima relazione importante, l'attrice risponde con ironia: "Non mi ricordo, mi servirebbe una seduta di ipnosi per farmela venire in mente. Sono passati tanti anni".

