Lucia Ferrari ospite a Verissimo

Dopo la sua esperienza nella scuola di Amici, oggi è pronta a danzare sui palcoscenici più importanti: Lucia Ferrari vi aspetta a Verissimo sabato 13 aprile dalle 16.30 su Canale5.

Lucia Ferrari nasce negli Stati Uniti il 29 maggio 2002 a Reno, in Nevada. Con padre americano e madre italiana, nel 2021 vince una borsa di studio per studiare danza in Italia e nel novembre 2023 entra nella scuola di Amici.

In questa occasione, la concorrente italo-americana riesce a mostrare il suo talento e a conquistare Emanuel Lo, che la vuole nella sua squadra. La sua avventura però si conclude durante la terza puntata del serale di Amici, perdendo al ballottaggio contro Sofia.