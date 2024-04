Luce Caponegro: "Ho fatto pace con Selen, ma oggi chiamatemi Luce"

Luce Caponegro racconta a Verissimo la sua storia, dall'infanzia agiata alla carriera nel mondo dello spettacolo e nell'industria del porno con il nome di Selen, fino al tentato suicidio e alla rinascita come Luce.

"Sono nata Luce, sono diventata Selen, ho vissuto come Selen e poi sono tornata Luce - afferma l'ex attrice che oggi ha abbandonato il suo nome d'arte -. Con Selen ho fatto pace da poco".

Luce Caponegro, 57 anni, ha spiegato di essere cresciuta in una famiglia che l'ha sempre amata, ma in cui si è sentita costretta: "Era come se avessi un destino già scritto". Luce è diventata così un'adolescente ribelle: "Sono scappata di casa per la prima volta a 17 anni e poi a 18".

A 18 anni Luce ha vissuto anche il suo momento più buio: "A un certo punto il mio cervello è andato in black out. Non sapevo quale scelta prendere: se andare via e abbandonare l'equitazione o rimanere con la mia famiglia. Ho tentato il suicidio: mi sono lanciata sotto a un camion, sono stata ripresa per una ciocca di capelli".

Dopo quell'episodio, Luce è stata a ricoverata: "Per un mese e mezzo non ho parlato con nessuno, poi piano piano ho ritrovato la mia voglia di vivere".

Luce è poi diventata Selen, nome d'arte con cui ha preso parte a diversi film porno per poi abbandonare quella strada e recitare in film tradizionali. Diventata mamma per la seconda volta, Luce ha voluto a un certo punto abbandonare del tutto il mondo dello spettacolo e ha aperto un centro estetico: "Volevo provare una vita normale. All'inizio ho percepito il pregiudizio, oggi però mi sento accettata".

Riguardo all'amore per il secondo figlio, Gabriele, dice: "È la luce dei miei occhi. Con il suo amore ha salvato la mia vita".