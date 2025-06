Il social media strategist e la vincitrice di Miss Universo Italia 2022 hanno annunciato sui social la fine della loro relazione: "A volte, anche quando c'è tanto bene, le cose non funzionano nel modo in cui si sperava"

Luca Vezil e Virginia Stablum si sono lasciati. L'influencer e social media strategist, 33 anni, e la modella, 27 anni, hanno annunciato sui social la fine della loro storia d'amore. "Io e Virgi abbiamo deciso di prendere strade diverse e mettere fine alla nostra relazione. Non è una decisione facile, né presa a cuor leggero. La nostra è stata una storia intensa, autentica, fatta di amore, complicità, sogni condivisi e tantissimi momenti che porteremo sempre con noi", hanno scritto in una nota condivisa nelle storie su Instagram.

"Ma a volte, anche quando c'è tanto bene, le cose non funzionano nel modo in cui si sperava. E così, con rispetto e affetto reciproco, abbiamo scelto di lasciarci andare, permettendo a entrambi di crescere e continuare i nostri cammini, ognuno nella propria direzione", hanno aggiunto. Per quanto riguarda i motivi che hanno portato alla rottura: "Non entreremo nei dettagli, perché quello che non si è visto sui social è sempre stato protetto, vissuto con discrezione e delicatezza. E continuerà a essere così. Speriamo che possiate comprendere questa scelta, così come avete sempre rispettato i nostri tempi e i nostri silenzi".

Luca Vezil e Virginia Stablum avevano ufficializzato la loro relazione a luglio del 2023. Nata a Trento nel 1998, Virginia Stablum nel 2022 ha vinto il titolo di Miss Universo Italia e ha rappresentato l'Italia a Miss Universo. Nato a Genova nel 1991, Luca Vezil è un esperto di comunicazione sui social media. È stato legato per quasi nove anni a Valentina Ferragni con cui ha annunciato la fine della storia nel 2022.