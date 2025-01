Dopo essere stato eliminato nella puntata di lunedì 27 gennaio del Grande Fratello, Luca Calvani sarà tra gli ospiti di Verissimo domenica 2 febbraio su Canale 5. Dalla gavetta negli Stati Uniti al successo come attore fino alle esperienze in tv e all'amore per la figlia Bianca e il compagno Alessandro: la storia di Luca Calvani è costellata da tanti momenti significativi tanto che lui stesso ha affermato: "Mi sembra di aver vissuto diverse vite".

Luca Calvani, gli studi tra New York e Roma

Nato il 7 agosto 1974 a Prato, Luca Calvani si trasferisce a New York dopo il diploma. In America, lavora in un'azienda tessile e inizia a coltivare la sua passione per la recitazione.

Torna in Italia per frequentare l'Accademia d'arte drammatica Silvio d'Amico a Roma. Dopo gli studi, Luca Calvani inizia a lavorare come modello e attore.

Gli esordi in tv

Il debutto in tv arriva nel 2000 con la serie Distretto di Polizia mentre al cinema recita nel film Al momento giusto di Giorgio Panariello. Ottiene un piccolo ruolo nella quarta stagione di Sex and the City e lavora nelle serie Carabinieri e La freccia nera.

Nel 2004, l'attore si fa conoscere dal pubblico televisivo partecipando a Uomini e Donne e nel 2006 vince la quarta edizione de L'Isola dei Famosi.

I mille volti di Luca Calvani

Nel corso della sua carriera, Luca Calvani ha sempre alternato ruoli in televisione, a teatro e al cinema.

Sul grande schermo, ha lavorato nei film La fontana dell’amore, Maschi contro Femmine ed è stato diretto anche da registi internazionali come Woody Allen in To Rome with love e Guy Ritchie in Operazione U.N.C.L.E.

Nel 2023, ha debuttato alla regia con Il cacio con le pere, di cui è anche sceneggiatore e attore.

L'esperienza al Grande Fratello

Nel settembre del 2024, Luca Calvani varca la porta rossa diventando un concorrente del Grande Fratello. Un'avventura di cinque mesi che l'attore è riuscito a vivere in ogni suo aspetto, affrontando la complessità delle relazioni umane e stringendo legami profondi.

Il rapporto con Jessica Morlacchi ha caratterizzato il percorso di Luca nella Casa: i due hanno stretto un forte legame d'amicizia che, nel corso del tempo, ha creato alcune incomprensioni tra loro.

A Luca Calvani, legato da otto anni al suo compagno Alessandro, sono stati recriminati alcuni comportamenti poco chiari verso Jessica Morlacchi. Nonostante accesi scontri, Luca Calvani e Jessica Morlacchi sono riusciti a chiarire il loro rapporto prima dell'uscita dell'attore dalla Casa.

Luca Calvani, l'amore per la figlia Bianca e per i suoi cagnolini

Luca Calvani è papà di Bianca, che oggi ha quasi 16 anni. In occasione della Giornata internazionale della donna, l'attore aveva dedicato un dolce messaggio sui social alla figlia: "So che probabilmente storcerai il naso per questo post, il capello fuori posto, la pelle arrossata dal freddo. Ma io vedo una giovane donna dallo sguardo fiero, i capelli che, come le idee, si scompigliano, e quel sorriso sornione che mi fa battere il cuore. Alla donna che già sei, che sarai, ai cieli immensi, e a quel sole che ti fa brillare gli occhi. Buona festa della donna Bianca, a te e a tutte le donne".

In occasione del 15esimo compleanno della figlia, Luca Calvani invece aveva scritto sui social: "Esattamente 15 anni fa sei nata, il tuo primo respiro: l’ho visto, e con te anche io ho fatto un primo respiro. Perché da babbo vivere è un'altra cosa, perché sei montagne russe, e lagune blu, sei boschi ombrosi e tramonti mozzafiato. Sei una scoperta ogni giorno, e ogni giorno cerco di essere all’altezza, di esserci, e di guidarti, ma senza costringerti perché sei bella così".

Luca Calvani è anche un grande amante dei cani. Nella sua famiglia ci sono infatti quattro bassotti: Camillo, Furio, Borlotto e Gastone. Pubblicando una foto insieme ai suoi quattro amici, l'attore scriveva sui social: "Mi piace come avete imparato a conoscermi. Al mattino c’è il buongiorno di Camillo, che salta sulla sedia, si mette sul bracciolo e aspetta il primo bacio. Poi arriva Furio che, con il suo passo felpato, aspetta il momento del caffè per accoccolarsi in grembo e farsi fare i grattini dietro le orecchie. Mi siedo a scrivere sotto la pergola ed è il turno di Borlotto, che salta in braccio e mi si 'spalma' addosso, incastrando il muso nell’incavo del collo. Gastone è paziente: sale sul gradino all’ingresso, all’altezza della mia guancia, e aspetta il mio passaggio per prendersi delle coccole faccia a faccia, tipo Pit Stop. Siete dolcissimi e siamo fortunati ad essere i vostri custodi in questa vita, amarvi ed essere amati da voi è un privilegio".