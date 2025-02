Luca Calvani, l'amore per il compagno Alessandro: "Gli ho chiesto scusa dopo il Grande Fratello"

Luca Calvani parla a Verissimo della storia d'amore con Alessandro, a cui è legato da quasi nove anni. "Ci siamo dati il primo bacio il 25 giugno del 2016. Io ero già separato dalla mamma di mia figlia Bianca, ma all'inizio ho avuto paura di buttarmi in una storia con lui, per tanti motivi: per proteggere mia figlia, i miei affetti". Dopo poco tempo però l'attore capisce di avere davanti una persona importante: "Cominciavo a vedere un futuro insieme. Gli ho chiesto tempo per capire come sistemare tutto. Lui mi ha risposto: 'Finché vedo da parte tua dei passi avanti, resto qui'". Da allora Luca e Alessandro non si sono più lasciati. Alessandro è corso dal compagno anche subito dopo l'uscita di Luca Calvani dal Grande Fratello: "Mi ha fatto la sorpresa in albergo. Ho aperto la porta della camera e ho trovato lui. Si è messo in macchina alle dieci di sera ed è venuto a Roma". Nella Casa del Grande Fratello non sono mancati momenti che sembravano mettere in dubbio i sentimenti di Luca per Alessandro, come l'amicizia tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi. Dopo l'esperienza nel reality, Luca Calvani afferma di aver chiesto scusa al compagno: "Ci siamo parlati e ci siamo chiariti. Al di là di quello che ho vissuto io, gli ho chiesto scusa per come potrebbe aver percepito lui determinate situazioni. Ho chiesto scusa per la sofferenza che posso aver provocato perché quando ami lo fai".