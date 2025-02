Lorenzo Riccardi, la dedica a Claudia Dionigi per il sesto anniversario

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi

Si sono scelti nel 2019 a Uomini e donne e oggi sono più innamorati che mai. Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi festeggiano sei anni d'amore. In questo giorno così importante per la loro famiglia, Lorenzo dedica tenere parole alla moglie “I sei anni più belli della mia vita. Grazie a te noi siamo così: felici e con tanti sogni da realizzare. Finché morte non ci separi: la promessa più importante della mia vita fatta alla donna che mi ha cambiato la vita. Grazie con tutto il cuore per tutto quello che hai fatto per me e per noi in questi anni. Tuo marito Lorenzo”.

"Sempre e per sempre amore mio. Vi amo così tanto che non riesco nemmeno a spiegarlo a parole", è stato il commento di Claudia alle parole del marito.

Nel 2022 la coppia ha avuto la figlia Maria Vittoria, mentre si è sposata il 30 novembre 2024 a Nola, in provincia di Napoli. I due avevano parlato emozionati del loro matrimonio a Verissimo. "È stato un giorno meraviglioso, non me l'aspettavo, credimi", aveva detto Claudia. Lorenzo aveva aggiunto: "Non ho pianto così tanto neanche quando è nata mia figlia".

A Verissimo, la coppia aveva anche espresso il desiderio di avere altri figli: "Claudia vorrebbe due figli, io tre, tutte femmine. Prima di Maria Vittoria volevo un maschietto, ma da quando è nata lei vorrei solo figlie femmine", aveva raccontato Lorenzo in quell'occasione.