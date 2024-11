Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, l’incontro della figlia Maria Vittoria con la bisnonna Anna

Instagram: @lorenzo.riccardi17

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi immortalano l'incontro tra la figlia Maria Vittoria e la sua bisnonna Anna. Nella foto pubblicata sui social, si vede la piccola accanto alla bisnonna seduta su una sedia a rotelle, circondata dai sorrisi di Lorenzo e Claudia. “Mavi ha finalmente conosciuto la sua bisnonna Anna”, scrivono.

Lorenzo e Claudia si sono incontrati e innamorati nel 2019 a Uomini e Donne e sono andati a convivere poco dopo l’inizio della loro relazione. L'annuncio della nascita di Maria Vittoria, avvenuta nel dicembre 2022, ha anticipato di qualche giorno le loro prossime nozze con un post su Instagram, in cui si vedeva la proposta di matrimonio di Lorenzo cucita sulla tutina della figlia.

"All'inizio non è stato facile, avevo molta paura di non farcela, ma come tutte le mamme ce l'ho fatta", aveva raccontato Claudia a Verissimo, e Lorenzo aveva aggiunto: "Mia figlia mi riempie d'amore, è una bambina molto brava e spesso mi commuovo quando si addormenta tra le mie braccia".

Il matrimonio verrà celebrato il 30 novembre a Nola (Napoli). "Ci sposiamo in autunno perché in estate fa troppo caldo per i matrimoni", ha raccontato la coppia a Verissimo. La figlia Maria Vittoria sarà la damigella della sposa.

Per quanto riguarda i sogni per il futuro: "Dopo il matrimonio, vorremmo un altro figlio". Lorenzo sogna un'altra femminuccia: "Claudia vorrebbe due figli, io tre, tutte femmine. Prima di Maria Vittoria volevo un maschietto, ma da quando è nata lei vorrei solo figlie femmine".