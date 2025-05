Reduce dagli Internazionali d'Italia 2025 ospitati a Roma, Lorenzo Musetti annuncia sui social di stare per diventare di nuovo papà. Il tennista, 23 anni, - medaglia di bronzo in singolare alle Olimpiadi di Parigi 2024 - e la compagna Veronica Confalonieri, 22 anni, sono in attesa del secondo figlio. I due sono già genitori di Ludovico, il loro primogenito nato a marzo dello scorso anno. La coppia dà la lieta notizia tramite un post congiunto pubblicato su Instagram, un tenero scatto in bianco e nero nel quale papà Lorenzo e il piccolo Ludovico accarezzano il pancione di mamma Veronica. "La famiglia si allarga", scrive la coppia come didascalia del post.

Nato a Carrara nel 2002, Lorenzo Musetti è molto legato alla sua famiglia, che spesso lo accompagna ai prestigiosi tornei ai quali partecipa. Come accaduto lo scorso anno in occasione della semifinale di Wimbledon, dove il tennista ha sfidato Novak Djokovic e dove era accompagnato proprio da Veronica e dal piccolo Ludovico.

In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, a proposito del compagno, Veronica Confalonieri aveva dichiarato: "Lorenzo è molto premuroso, sensibile. Tiene tantissimo alla famiglia ed è un valore che abbiamo in comune. Siamo persone semplici, non usciamo tanto e in queste serate a Londra siamo sempre rimasti a casa. A volte ha cucinato anche lui".