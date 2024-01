Lorella Cuccarini: "Mia figlia Chiara è libera di amare chi vuole"

Lorella Cuccarini commenta a Verissimo le parole della figlia Chiara che sui social aveva detto: "Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale, potrei innamorarmi di un ragazzo, così come di una ragazza". "Ha semplicemente detto di essere una ragazza aperta, libera di potersi innamorare sia di un ragazzo sia di una ragazza. Ho apprezzato questa sincerità", afferma l'insegnante di Amici. E aggiunge: "I nostri ragazzi sono cresciuti in un ambiente in cui sono liberi di essere quello che vogliono". "Quello che speriamo per i nostri figli è semplicemente che siano felici. Mi auguro solo che siano felici", conclude Lorella Cuccarini.