La sintonia tra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo: "Ci divertiamo tantissimo"

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo si raccontano a Verissimo nel corso della puntata in onda domenica 12 maggio su Canale 5. Dalle prime trasmissioni in cui hanno collaborato insieme, quando il ballerino non era ancora maggiorenne, all'esperienza ad Amici, i due insegnanti della scuola hanno rivelato i retroscena della loro amicizia e della sintonia professionale che si rinnova a ogni puntata del talent. "Ci divertiamo proprio tanto. Oltre all'aspetto della gara c'è un lavoro che facciamo durante la settimana per preparare le sfide tra i Prof che ci diverte tantissimo", esordisce Lorella Cuccarini, a cui fa eco Emanuel Lo. E proprio a proposito dei guanti di sfida, scherzano: "Siamo tornati agli esordi, con trent'anni di più che si sentono. Ci scambiamo i numeri di fisioterapisti e osteopati, però è un momento bello, anche di ricerca personale dove scopri che l'esperienza aiuta".