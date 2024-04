Lorella Boccia risponde ai fan: "Io e e mio marito non ci separiamo, ecco perché non lo vedete"

Lorella Boccia rompe il silenzio. La ballerina è di recente entrata al centro del gossip per una presunta separazione con il marito, Niccolò Presta, con il quale è sposata dal giugno del 2019 e con cui ha avuto una figlia, Luce Althea.

Boccia ha quindi deciso di chiarire una volta per tutte la situazione e lo ha fatto attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram: "Rispondo qui a una domanda che ultimamente leggo di frequente. Una domanda che riguarda me, mio marito e una presunta separazione. Credo che il dubbio nasca dalla non presenza di Nick sui social. Il motivo per cui non lo vedete deriva dalla sua decisione di non comparire e di non usare più i social ed io ovviamente rispetto la sua scelta".

"Però tranquilli perché continuerò a rovinare le sue piante inconsapevolmente, mi rifiuterò di fargli i grattini come sempre e senza dubbio renderò le sue giornate perfettamente imperfette", ho concluso la ballerina rassicurando i fan.