Niccolò Presta, marito di Lorella Boccia

"Voglio nuotare nel mare della vita con te". Con queste parole inizia una dedica d'amore scritta da Lorella Boccia per suo marito Niccolò Presta.

In occasione del compleanno di Niccolò, la ballerina ha condiviso sul suo profilo Instagram un video mentre la coppia nuota circondata dai delfini.

"Sognare di notte stringendoti forte, entrare nei tuoi occhi pieni di sole. Sempre e per sempre. Buon compleanno amore mio", scrive Lorella Boccia nella didascalia del post.

Lorella Boccia e Niccolò Presta si sono sposati a giugno del 2019 e hanno una figlia, Luce Althea.

Lorella Boccia risponde ai gossip su una presunta crisi

Nell'aprile del 2024, Lorella Boccia aveva risposto ad alcuni gossip riguardo una presunta separazione con il marito.

La ballerina aveva chiarito la situazione attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram: "Rispondo qui a una domanda che ultimamente leggo di frequente. Una domanda che riguarda me, mio marito e una presunta separazione. Credo che il dubbio nasca dalla non presenza di Nick sui social. Il motivo per cui non lo vedete deriva dalla sua decisione di non comparire e di non usare più i social ed io ovviamente rispetto la sua scelta".