Loredana Bertè annulla il concerto a Roma per un malore

"Loredana Bertè non potrà andare in scena a causa di un improvviso dolore addominale che ha richiesto accertamenti in una struttura", ha fatto sapere sui social lo staff della cantante

Loredana Bertè è stata ricoverata per alcuni accertamenti in seguito a un "dolore addominale".

A dare la notizia è stato il suo staff con un comunicato condiviso sul profilo Instagram della cantante, che è stata costretta annullare il concerto del suo Manifesto Manifesto Tour Teatrale 2024, previsto per l'11 marzo al Teatro Brancaccio di Roma, posticipato al 15 maggio.

"Siamo veramente costernati ma a causa di un improvviso dolore addominale, che ha richiesto accertamenti in una struttura, stasera Loredana Bertè non potrà andare in scena. Vi daremo notizie a breve. Era già a Roma da ieri e non vedeva l'ora di andare sul palco in questa città che ha un pubblico meraviglioso".

"Abbiamo già riprogrammato la data, sempre al Teatro Brancaccio, il 15 maggio 2024 e i biglietti acquistati saranno validi per la nuova data. Chi sarà impossibilitato, potrà richiedere il rimborso del biglietto entro e non oltre il 22 marzo 2024 presso la prevendita dove è stato acquistato", si conclude il messaggio.

Loredana Bertè, i problemi di salute e l'operazione

Nell'ultimo anno, Loredana Bertè aveva annullato altre date dei suoi concerti per problemi di salute.

Ad agosto aveva annunciato sui social di aver avuto "problemi gastrointestinali", che l'avevano costretta a cancellare una data in Sicilia del suo tour: "Purtroppo non sono stata affatto bene, con un riacutizzarsi dei miei problemi gastrointestinali e una forma influenzale che mi lascia senza forze e senza voce. È con estremo rammarico che devo annunciare l'annullamento del concerto di stasera a Catania. Questo tour, per me che ero appena uscita dalla convalescenza, è stato estenuante, sia per i lunghi viaggi sia per il caldo. Sono arrivata allo stremo, ho dato davvero il massimo che potevo".

Lo scorso aprile, Loredana Bertè aveva annullato il suo Manifesto Tour Teatrale 2023 per sottoporsi a un'operazione: "È con estremo rammarico che dobbiamo comunicarvi che Loredana dovrà sottoporsi a un intervento abbastanza urgente nei prossimi giorni. Loredana non è in pericolo di vita e ce l'ha messa tutta per essere con voi, ma il dolore fisico è troppo forte e non le consente tutti gli sforzi inerenti viaggi e concerti", era stata la comunicazione dello staff della cantante.

La cantante di 73 anni si era poi mostrata sui social dopo l'operazione: "Sono all'ospedale San Raffaele, sono appena uscita dalla visita di controllo. Il chirurgo mi ha detto che finalmente posso iniziare la terapia riabilitativa".

Loredana Bertè a Verissimo: "Il palco è la mia valvola di sfogo"

Ospite a Verissimo, Loredana Bertè aveva ripercorso la sua straordinaria carriera, e aveva parlato delle emozioni vissute sul palcoscenico durante i suoi concerti.

"Il palco è la mia valvola di sfogo, per me è come andare dall'analista, perché lì ritrovo la grinta, la curiosità e la voglia di cantare per tanta gente che so che mi ama", aveva raccontato a Silvia Toffanin.