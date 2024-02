Lino Banfi, il ricordo della moglie Lucia a un anno dalla scomparsa

Lino Banfi ha condiviso sui social un commovente ricordo della moglie Lucia Zagaria, scomparsa a febbraio del 2023.

"Lucì! Quando ti stavo parlando stamattina e ti stavo dicendo: 'Ma come è già passato un anno?'. La finestra dello studio era aperta e quel rumore assordante dell’ambulanza che si avvicinava mi ha fatto automaticamente aumentare il volume della voce, come fanno tutti i mezzi sordi come me. Tu giustamente mi hai detto: 'Oh! Che ti urli? Sto qua…vicino a te…dammi la mano", scrive l'attore, pubblicando uno scatto della moglie a cui è stato legato per più di 70 anni, di cui 61 di matrimonio.

Lino Banfi ricorda a Verissimo la moglie Lucia

Dopo la scomparsa della moglie, Lino Banfi aveva parlato a Verissimo degli ultimi giorni accanto a Lucia che da anni conviveva con l'Alzheimer: "Dopo l'Alzheimer, sono arrivate le crisi epilettiche. Poi le hanno diagnosticato un tumore al cervello".

L'attore aveva ammesso in lacrime: "Nonostante io sia molto cattolico, in quei giorni ho pregato Dio di farla morire. Lucia se n'è andata col sorriso sulle labbra. Non era più cosciente, ma non soffriva più".

Di recente Lino Banfi era tornato a Verissimo insieme al figlio Walter che, ricordando la mamma, aveva detto: "Mamma è sempre con noi. È stata molto presente nelle nostre vite, quindi la sua mancanza si sente".