Lino Banfi presenta la bisnipotina Matilde

Dopo essere diventato bisnonno della piccola Matilde, figlia di Virginia Leoni, Lino Banfi presenta la sua bis nipote su Instagram: "Vi presento Matilde, la mia pronipote".

In un tenero video vediamo l'attore insieme alla nipote Virginia e alla piccola Matilde: "Eccolo qui, questa è Matilde. Finalmente ve la presento. Riepiloghiamo la cosa: lei è Virginia, mia nipote, io sono suo nonno e il bisnonno di Matilde. Così ci capiamo meglio. Saluta tutti e buon Natale".

Lino Banfi racconta le emozioni di diventare bisnonno a Verissimo

Ospite di Verissimo insieme alla nipote Virginia Leoni, Lino Banfi aveva condiviso le emozioni di diventare bisnonno: "Divento bisnonno d’Italia".

Virginia Leoni aveva raccontato il suo difficile percorso per diventare mamma: "Ho scoperto quattro anni fa di essere in menopausa precoce. L'ho scoperto pochi mesi prima del matrimonio. Io prendevo la pillola anticoncezionale e, quando l’ho smessa, non tornava il ciclo. Dopo lunghi esami, abbiamo scoperto questa cosa".