Lindsey Vonn, la foto dall’ospedale dopo l’infortunio: “Il mio terzo intervento chirurgico è andato bene”

Lindsey Vonn, le foto dall'ospedale

Ad aggiornare i fan sulle ultime notizie che la riguardando è la stessa Lindsey Vonn pubblicando alcune foto dal letto d'ospedale. La campionessa di sci statunitense condivide tre scatti che la ritraggono dopo il terzo intervento subito a seguito della drammatica caduta mentre gareggiava in pista alle Olimpiadi di Milano Cortina.

"Oggi ho subito il mio terzo intervento chirurgico ed è andato tutto bene - scrive Lindsey Vonn, 41 anni, a corredo delle foto che la ritraggono allettata in ospedale - Il successo oggi ha un significato completamente diverso rispetto a qualche giorno fa. Sto facendo progressi e, anche se lentamente, so che starò bene. Sono grata a tutto l'incredibile staff medico, agli amici, alla famiglia che mi sono stati vicini e alle persone di tutto il mondo che mi hanno dimostrato il loro affetto e il loro sostegno. Inoltre, faccio i miei più sinceri complimenti ai miei compagni di squadra e a tutti gli atleti del Team USA che mi ispirano e mi danno qualcosa per cui tifare".

Lindsey Vonn ha interrotto bruscamente la sua partecipazione alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 lo scorso 8 febbraio, quando durante la gara di discesa libera femminile sulla pista Olimpia delle Tofane a Cortina è caduta dopo aver agganciato una porta con il braccio. La sciatrice statunitense stava gareggiando con un crociato rotto dopo un infortunio di Crans Montana. A seguito della caduta di Cortina, Lindsey Vonn è stata subito portata d'urgenza all'ospedale di Treviso dove è stata operata.

Dopo l'infortunio, la campionessa ha condiviso su Instagram le sue prime dichiarazioni dopo la rovinosa caduta. "Ieri il mio sogno olimpico non si è concluso come avrei voluto - scrive Lindsey Vonn a corredo di una foto della caduta sulla pista di Cortina - Non è stato un finale da libro o da favola, è stata solo la vita. Ho osato sognare e ho lavorato duramente per realizzare il mio sogno. Perché nello sci alpino la differenza tra una linea strategica e un infortunio catastrofico può essere di soli 12 centimetri".



