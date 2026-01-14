Addio a Lina Bernardi. L'attrice, che ha recitato anche in CentoVetrine e Vivere, è scomparsa all'età di 87 anni.

Nata a Latina nel 1938, Lina Bernardi è stata attrice di teatro, cinema e televisione. Ha recitato in serie tv di successo, tra cui Distretto di Polizia e R.I.S. Roma - Delitti imperfetti, oltre ai già citati CentoVetrine e Vivere. Ha preso parte anche a importanti film sul grande schermo, tra cui Pane e tulipani di Silvio Soldini, L'ultimo bacio di Gabriele Muccino e Non ti muovere di Sergio Castellitto.



È scomparsa a Latina il 13 gennaio 2026. A darne notizia sono stati i familiari. Lascia i figli Eleonora e Manuel.