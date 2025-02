Lily Collins, la prima foto con la figlia Tove Jane: “Modalità mamma”

Dopo aver annunciato di essere diventati genitori di una bambina, Lily Collins e il marito Charlie McDowell condividono i primi scatti da mamma e papà. "Modalità mamma", scrive l'attrice, 35 anni, pubblicando una foto con la bambina in braccio. "Modalità papà", scrive il regista e sceneggiatore, 41 anni, come didascalia di uno scatto in cui la figlia è poggiata sulle sue gambe.

A inizio febbraio, Lily Collins e Charlie McDowell hanno comunicato sui social la nascita della prima figlia: "Benvenuta al centro del nostro mondo, Tove Jane McDowell. Le parole non potranno mai esprimere la nostra infinita gratitudine per la nostra incredibile madre surrogata e per tutti coloro che ci hanno aiutato lungo il cammino. Ti amiamo fino alla luna e ritorno". Nei commenti il regista aveva anche risposto a chi ha criticato la scelta della coppia della maternità surrogata: "Grazie per tutti i gentili messaggi e per l’amore. Siamo felicissimi e immensamente grati. Per quanto riguarda i messaggi poco gentili sulla maternità surrogata e sul nostro percorso per avere un bambino: va bene non essere esperti di surrogacy. Va bene non sapere perché qualcuno potrebbe aver bisogno di una surrogata per avere un figlio. Va bene non conoscere le motivazioni di una madre surrogata, indipendentemente da ciò che si presume. E va bene anche dedicare meno tempo a diffondere parole di odio nel mondo, specialmente quando si tratta di una bellissima bambina che ha portato tanto amore nella vita delle persone".

Legati dal 2019, Lily Collins e Charlie McDowell si sono sposati nel 2021 in Colorado. "Non ho mai voluto essere la persona di qualcuno più di quanto non voglia essere la tua, e ora posso essere tua moglie. Il 4 settembre 2021 siamo diventati ufficialmente l'uno dell'altro, per sempre. Ti amo oltre ogni cosa. Non sono mai stata più felice di così", aveva scritto la protagonista della serie tv Emily In Paris pubblicando alcuni scatti del matrimonio.