Lily Allen: "Amo le mie figlie, ma hanno rovinato la mia carriera"

La cantautrice e attrice ha parlato in un podcast della maternità: "Mi dà molto fastidio quando dicono che si può avere tutto perché, francamente, non è possibile"

Lily Allen ha risposto con sincerità alla domanda se abbia dovuto ripensare alla sua carriera dopo essere diventata madre. "Non ho mai avuto un vera strategia per quanto riguarda la mia carriera, ma le mie figlie l'hanno rovinata", ha affermato la cantautrice e attrice britannica, che ha scalato le classifiche mondiali con singoli come Smile e Fuck You.

Mamma di Ethel Mary, che quest'anno compirà 13 anni, e di Marnie Rose, di 11 anni, Lily Allen ha spiegato nel podcast di Radio Times: "Amo le mie figlie, mi hanno completata, ma in termini di successo nel pop me l'hanno completamente rovinato".

"Mi dà molto fastidio quando dicono che si può avere tutto perché, francamente, non è possibile", ha aggiunto la cantautrice che ha avuto le figlie con l'ex marito Sam Cooper e attualmente è legata a David Harbour, noto per aver interpretato Jim Hopper in Stranger Things.

"Alcune persone scelgono le loro carriere invece dei figli come prerogativa di vita", ha aggiunto Lily Allen, 38 anni, che ha spiegato anche di aver scelto di occuparsi delle sue figlie, trascurando la carriera, perché i suoi genitori sono stati invece assenti nella sua crescita.

"Mi sento come se la loro assenza abbia lasciato delle brutte ferite che non voglio ripetere con le mie figlie. Ho scelto di fare un passo indietro e concentrarmi su di loro e sono fiera di averlo fatto perché penso che siano delle persone abbastanza complete", ha aggiunto la cantautrice.

Lily Allen è figlia dell'attore comico e musicista Keith Allen e della produttrice cinemaografica Alison Owen. Suo fratello Alfie Allen ha interpretato Theon Greyjoy nel Trono di Spade.