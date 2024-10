Dopo la scomparsa di Liam Payne, gli One Direction hanno voluto ricordare l'amico e collega scomparso all'età di 31 anni dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires.

"Ci prendiamo del tempo per elaborare il lutto per la perdita di un fratello che amavamo molto. I ricordi che condividiamo saranno un tesoro per sempre. Ci mancherà terribilmente. Ti amiamo Liam", sono state le parole scritte nel comunicato ufficiale della boy band.

Ma non sono mancati ricordi più personali di alcuni membri del gruppo. "Sono davvero devastato per la morte di Liam. Era caloroso, solidale, incredibilmente amorevole. Mi mancherai per sempre, mio adorato amico", ha scritto Harry Styles sui social.

Louis Tomlinson ha condiviso un ricordo molto toccante: "Liam se puoi sentirmi: sono stato davvero fortunato ad averti avuto nella mia vita. Avrei voluto avere la possibilità di salutarti e dirti, ancora una volta, quanto ti voglio bene".

Anche Zayn Malik ha dedicato un pensiero a Liam Payne: "Non ti ho mai ringraziato per essermi stato vicino in alcuni dei momenti più difficili della mia vita. Ho perso un fratello. Non so spiegare a parole cosa darei per abbracciarti soltanto un'ultima volta. Ti voglio bene".

Nel video sopra, gli One Direction ricordano Liam Payne.