Addio a Liam Payne: è scomparso l'ex membro degli One Direction

Addio a Liam Payne. Il cantante e musicista, ex membro degli One Direction, è scomparso all'età di 31 anni. Liam Payne è morto dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel del quartiere di Palermo, a Buenos Aires, dove si trovava in vacanza e per assistere al concerto di Niall Horan, ex One Direction.

La notizia è riportata dalla stampa argentina, tra cui TN, il quotidiano Clarín e il portale Infobae. Gli inquirenti stanno accertando quando accaduto. Secondo la stampa, la polizia sarebbe arrivata nell'albergo di Liam Payne dopo che le forze dell'ordine erano state allertate a causa di "un uomo molesto sotto probabile effetto di droghe o alcol". Ma, al loro arrivo, gli agenti avrebbero trovato Liam Payne già al suolo, dopo la caduta. I soccorritori, intervenuti sul posto, hanno parlato di "lesioni gravissime senza possibilità di rianimarlo".

Nato a Wolverhampton, in Inghilterra, nel 1993, Liam James Payne ha ottenuto grandissimo successo con la boy band anglo-irlandese One Direction, attiva tra il 2010 e 2016. Interpreti di brani tra i quali What Makes You Beautiful, Live While We're Young, Story of My Life, gli One Direction hanno venduto oltre 50 milioni di dischi, tra album e singoli. Da bambino Liam Payne ha avuto problemi di salute, in particolare ai reni, a causa di una complicazione dovuta al parto prematuro.

Negli anni scorsi, Liam Payne aveva confessato di aver sofferto di problemi di salute mentale e di essere caduto nel tunnel dell'alcol e delle droghe. Nel 2023, in un video su You Tube, aveva annunciato di essere sobrio da più di tre mesi, dopo aver passato un periodo in un centro di disintossicazione.

Liam Payne lascia un figlio, Bear, di sette anni, avuto dalla relazione con la cantante Cheryl Ann Tweedy. Nell'ultimo periodo Liam Payne era legato a Kate Cassidy che era partita con lui per l'Argentina.