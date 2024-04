Letizia Petris e Paolo Masella, la Pasquetta a casa di Marco Maddaloni

Reunion tra ex coinquilini del Grande Fratello: "Giornata fantastica in compagnia di amici veri"

Reunion tra ex conquilini del Grande Fratello. In occasione del lunedì dell'Angelo, Letizia Petris e Paolo Masella hanno raggiunto - insieme ad Angelica Baraldi - la casa di Marco Maddaloni, dove hanno trascorso tutti insieme il giorno di Pasquetta.

Gli ex concorrenti del reality hanno pubblicato sui social alcuni momenti insieme. "Giornata fantastica in compagnia di amici veri e soprattutto della ciccia, quanto mi sei mancata", ha scritto Paolo Masella, che prima di entrare al Gf lavorava come macellaio.

Letizia e Paolo hanno trascorso anche momenti di gioco insieme ai figli di Marco Maddaloni. Il judoka - condividendo uno scatto di sua figlia insieme a Letizia - ha dedicato dolci parole all'ex coinquilina: "Che il tuo più grande sogno si possa realizzare a tempo debito", riferendosi al desiderio di Letizia di diventare mamma.

Letizia Petris ne aveva parlato infatti ospite a Verissimo insieme a Paolo Masella: "Diventare mamma è sempre stato il mio sogno. Quando ero piccola e mi chiedevano cosa volevo fare da grande, rispondevo: la mamma".