Letizia Petris: "Dopo la morte di mio padre io e mia mamma siamo cadute in depressione"

La finalista del Grande Fratello parla a Verissimo della scomparsa del papà: "Ho cominciato ad avere pensieri brutti: volevo andare a letto e non svegliarmi più"

Letizia Petris parla a Verissimo del difficile periodo che ha vissuto dopo la scomparsa di suo padre a causa della leucemia.

La finalista del Grande Fratello, 26 anni, è cresciuta nella comunità di San Patrignano, dove si sono conosciuti i suoi genitori: "Mamma e papà sono entrati in comunità per disintossicarsi dall'eroina. Tra di loro è nato un amore assurdo e, dopo che avevano finito i loro percorsi, sono nata io".

Dopo la scomparsa del papà, Letizia ha affrontato con sua mamma un momento molto complicato: "Siamo entrate in una brutta depressione. Non volevo uscire di casa, ho cominciato ad avere pensieri brutti: volevo andare a letto e non svegliarmi più".

È stato proprio il papà a dare a Letizia la forza di reagire: "Ho pensato che se continuavo così papà mi avrebbe odiata perché lui era una persona molto positiva. Mi sono rimboccata le maniche e ho tirato su mia mamma".

Nella Casa, Letizia ha conosciuto Paolo Masella. A proposito della loro relazione, dice: "Paolo è molto simile a papà di carattere. Mio padre lo amerebbe, ne sono certa".