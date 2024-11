Leonardo DiCaprio, 50 anni da "eterno ragazzo" di Hollywood

L'11 novembre 2024 Leonardo DiCaprio compie 50 anni. L'esordio nel mondo dello spettacolo è avvenuto a soli 3 anni quando ha partecipato a uno spettacolo tv per bambini. All'età di 16 anni ha recitato nella serie televisiva Genitori in blue jeans.

Il primo ruolo cinematografico è arrivato all'età di 17 anni con Critters 3. L'anno dopo ha interpretato il ruolo di un ragazzo disabile nel film Buon compleanno Mr. Grape per il quale ottiene la prima candidatura agli Oscar. Nel 1996 è protagonista di Romeo + Giulietta di William Shakespeare.

Il grandissimo successo internazionale è arrivato nel 1997 con Titanic. Leonardo DiCaprio ha 23 anni quando interpreta l'iconico Jack Dawson, la cui faccia d'angelo varrà all'attore l'appellativo di "eterno ragazzo"

Da Prova a prendermi a The Wolf of Wall Street: la carriera di Leonardo DiCaprio è costellata da successi internazionali. Nel 2016 ha vinto il premio Oscar come miglior attore per Revenant - Redivivo.

Tra relazioni ufficiali e presunti flirt, Leonardo DiCaprio non si è mai sposato e non ha figli. C'è però una donna che non ha mai lasciato il fianco dell'attore: sua madre Irmelin Indenbirken.

Nel video sopra, la storia di Leonardo DiCaprio.