A Le Iene LDA - nome d'arte di Luca D'Alessio - ha tenuto un monologo durante il quale ha parlato delle difficoltà affrontate nel corso della sua carriera legate all'essere un figlio d'arte. Il cantate è il terzogenito di un altro collega illustre, Gigi D'Alessio.

"Sono cresciuto con un cognome che non ho scelto, ma che porto con rispetto - esordisce LDA nel monologo andato in onda a Le Iene - (...) Ogni palco, ogni studio, ogni nota che scrivo, suono, devo sudarmela il doppio perché per molti non sono Luca, sono il figlio di e mi chiamano raccomandato solo perché il talento non può convivere con un cognome noto, come se il cognome potesse suonare al posto mio, ma forse non sono solo. Chiunque segua le orme dei propri genitori è costretto a vivere con una presunzione di colpevolezza". Luca D'Alessio conclude dicendo: "Ma perché un sospetto può valere più del sacrificio? Se avessi scelto un altro mestiere, invece del cantante, avrei ricevuto le stesse critiche? A questa domanda, onestamente, non so ancora dare una risposta. Io, come tanti non chiedo sconti, ma la possibilità di essere capito, ignorato, criticato o anche amato solo per quello che faccio, solo per quello che sono".

Tra i commenti al video del monologo condiviso sui social anche quello di un altro illustre figlio d'arte, Christian De Sica, terzogenito dell'indimenticato Vittorio. "Ti capisco, ne so qualcosa... fregatene", scrive l'attore e regista. Un sostegno al quale LDA replica: "Detto da te prende ancora più valore".

LDA, parla dei pregiudizi di essere figlio di Gigi D'Alessio a Verissimo

Ospite a Verissimo, LDA ha parlato del suo legame con il papà Gigi D'Alessio: "Abbiamo un rapporto stupendo". In trasmissione Luca D'Alessio ha poi affrontato le critiche ricevute negli anni per la sua scelta di fare il cantante ed essere "figlio di": "Non è facile far capire alla gente che non c'è niente di strano se un figlio vuole fare lo stesso lavoro del padre. Se papà fosse medico e volessi fare il medico sarebbe normale, perché allora nel canto non lo è".

Da LDA a Jasmine Carrisi, il diritto di essere figli d'arte

