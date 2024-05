Instagram @laviniamauro

Lavinia Mauro e Alessio Corvino si sono lasciati. L'ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato sui social la fine della storia con l'ex corteggiatore, al quale era legata da un anno.

"A volte abbiamo bisogno di metabolizzare i cambiamenti e di riflettere senza intromissioni. Mettere noi stessi al primo posto, non per egoismo, ma per necessità. Scrivo queste parole per dirvi che dopo un periodo complesso, io e Alessio abbiamo deciso di proseguire ognuno per la propria strada", ha scritto Lavinia Mauro nelle sue storie su Instagram.

"Questo però non cambia il bene e la stima che c'è tra di noi. Ci teniamo a tutelare la relazione che c'è stata e il rapporto che a oggi continua a esserci tra di noi", ha proseguito l'ex tronista.

"Grazie a tutte le persone che, con tatto e non con invadenza, ci hanno sempre dimostrato il loro affetto, il loro sostegno, e continuano a farlo. A loro rivolgo un grazie enorme. Vi voglio bene", ha concluso Lavinia.

Lavinia Mauro e Alessio Corvino parlano della loro storia d'amore a Verissimo

Ospiti a Verissimo, Lavinia Mauro e Alessio Corvino avevano parlato della loro storia d'amore e del futuro insieme.

"Io avevo capito fin dall'inizio che c'era una forte sintonia tra di noi. Tra alti e bassi alla fine ci siamo trovati", aveva raccontato Alessio. "Credo che ci siano state più litigate che momenti belli. Ma penso anche che le litigate ci abbiano aiutato a conoscerci di più", gli aveva fatto eco Lavinia.

"Alessio c’è sempre stato, specie nei miei momenti di agitazione", aveva continuato l'ex tronista. E a proposito del futuro, Alessio aveva aggiunto: "A me piace fare le cose con calma, ma sicuramente c'è in programma l'idea di trovare a Roma un appoggio per stare insieme". "Io sono per la famiglia numerosa, vorrei tre o quattro figli", aveva spiegato Lavinia Mauro.