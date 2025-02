Lautaro Martínez e la moglie Agustina Gandolfo hanno festeggiato il quarto compleanno della primogenita Nina.

Il calciatore argentino ha condiviso sui social alcune foto di famiglia scattate durante la festa della piccola, accompagnate da una dolce dedica: "Figlia. 4 anni da quando mi hai dato il titolo di papà! Sono 4 anni che la mia vita è cambiata completamente, sono 4 anni che vedo la vita in modo diverso. Grazie Ninu per avermi insegnato ogni giorno, insieme a tuo fratello Theo, a godermi la vita e a sorridere. Ti auguro un felicissimo compleanno, che tu possa continuare a crescere in salute e con tutto l'amore del mondo che meriti. Ti amo all'infinito amore di papà!".

Lautaro Martínez e Agustina Gandolfo, la storia d'amore

Lautaro Martínez e Agustina Gandolfo sono diventati genitori della loro prima figlia, Nina, a inizio 2021: ad annunciarlo era stato il giocatore dell'Inter con un post su Instagram.

Nell'estate 2023 la coppia aveva dato il benvenuto al secondo figlio, Theo. "Uno dei giorni più emozionanti della nostra vita. Felici di tenerti tra le braccia. La tua sorellina è a casa e aspetta di riempirti di amore. Ora siamo quattro, benvenuto Theo ti amiamo", aveva scritto il calciatore nell'annunciare la nascita del piccolo.

La coppia è convolata a nozze a maggio del 2023. Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo si sono sposati prima nel comune di Milano e successivamente a Cernobbio, in compagnia di amici e famigliari.