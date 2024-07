Concerto di Bocelli, gli scherzi fra Laura Pausini ed Eros Ramazzotti

Ospiti a casa di Andrea Bocelli, Laura Pausini, Eros Ramazzotti ed Elisa scherzano insieme in un divertente video pubblicato su TikTok

In occasione dei tre concerti a Lajatico (Pisa) organizzati per celebrare i 30 anni di carriera, Andrea Bocelli ha invitato grandi nomi del mondo della musica e dello spettacolo: da Ed Sheeran a Will Smith fino a Zucchero, Tiziano Ferro, Giorgia, Elisa, Laura Pausini ed Eros Ramazzotti.

La casa del tenore è diventato un luogo di incontro per colleghi e amici e non sono mancati i momenti divertenti che sono diventati virali sui social.

In un video pubblicato da Laura Pausini sul suo profilo TikTok, vediamo Elisa e Pausini scherzare con Eros Ramazzotti mentre Giorgia e Tiziano Ferro scoppiano a ridere.

"Cosa sta succedendo a casa Bocelli?", scrive ironicamente la cantante sui social.